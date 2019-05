Le président Ilham Aliyev : Une nouvelle conception du développement rural doit être élaborée

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Nous devons réfléchir sur la mise en œuvre des projets d'investissement en milieu rural. J’ordonne au Ministère de l'Agriculture, au Ministère de l'Economie, au Ministère du Travail et de la Protection sociale de travailler ensemble. On peut mettre en place un groupe de travail en vue de rédiger des propositions pour la mise en œuvre des projets d'investissement en milieu rural, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, lors de la réunion du Conseil des ministres, consacrée au bilan du premier trimestre de l’année 2019 et aux tâches à réaliser.

« Il peut y avoir un tel programme pour chaque village. Nous attirons des investissements plutôt dans les villes. Cependant, il faut élaborer une nouvelle conception du développement rural », a dit le chef de l'Etat.