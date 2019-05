Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel ayant pour thème « Construire le dialogue dans l’action contre la discrimination, l’inégalité et les conflits violents » a débuté jeudi 2 mai au Centre Heydar Aliyev à Bakou.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le président azerbaïdjanais a prononcé un discours à la cérémonie d’ouverture du 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel.

Ensuite, une vidéo représentant l’histoire des civilisations, les conflits, les actes terroristes commis dans le monde et le climat de tolérance en Azerbaïdjan a été projetée.

Puis, Miguel Angel Moratinos, Haut Représentant pour l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, Nada Al-Nashif, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l’UNESCO, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l'ISESCO, ont pris la parole à la cérémonie.

Le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel a été organisé par le gouvernement azerbaïdjanais en collaboration avec l’UNESCO, l’Alliance des civilisations des Nations Unies, l’Organisation mondiale du tourisme, le Conseil de l’Europe et l’ISESCO. De hauts responsables de plus d’une centaine de pays et de plus d’une trentaine d’organisation internationales se sont réunis à ce forum.