Les hauts responsables du Club sportif central de l’armée assistent à la 74e Assemblée générale du CISM

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le Conseil international du sport militaire (CISM) a tenu sa 74e Assemblée générale et son Congrès du 22 au 30 avril à Hô Chi Minh, au Vietnam.

Une délégation azerbaïdjanaise conduite par le lieutenant-colonel Rechad Gouliyev, chef du Club sportif central de l’armée (CSCA) du Ministère de la Défense, a assisté à l’Assemblée générale du CISM qui regroupe 137 pays.

Les responsables du CSCA ont pris une part active aux débats organisés dans le cadre de l'Assemblée générale et du Congrès, ont partagé leurs expériences sur certains points.

Le CISM est la troisième plus grande organisation sportive militaire du monde et l'une des plus grandes organisations sportives organisant des compétitions universelles, intercontinentales et régionales. Le CISM a été créée le 18 février 1948. Son organe suprême est l’Assemblée générale qui est convoquée chaque année. Ce conseil, reconnu dans un bref délai par le Comité international olympique, vise à établir des relations permanentes entre les pays participants par le biais du sport et de l'entraînement physique.