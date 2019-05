Le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu le 2 mai avec le Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen.

Le Secrétaire général de l'OCI Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen a indiqué l’importance du 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel et a noté que le Processus de Bakou était déjà devenu un mécanisme institutionnalisé. «En plus d’être un hub, l’Azerbaïdjan est actuellement le symbole de la coexistence pacifique», a estimé Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen.

Ayant exprimé ses remerciements au secrétaire général de l’OCI pour sa participation au forum, le président Ilham Aliyev a indiqué l’importance des avis que l’invité avait exprimés lors de son discours à la cérémonie d’ouverture du forum. «Le Processus de Bakou est une plateforme internationale importante», a dit le chef de l’Etat, ajoutant que ce processus se poursuivait depuis plus de 10 ans et était reconnu comme l’un des mécanismes les plus efficaces dans l’établissement des relations interculturelles et de la coopération interreligieuse dans le monde moderne.

İls ont également mis l’accent sur l’importance de l’unité et de la solidarité dans le monde musulman. Les mesures prises pour l’Azerbaïdjan en la matière ont été saluées et un échange de vues a eu lieu sur les questions figurant à l’ordre du jour de l’Organisation de la coopération islamique.