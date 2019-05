Alfredo Nieves Portuondo : Le Forum sur le dialogue interculturel appelle le monde à l’unité, à la paix et au dialogue

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Ce forum se tient déjà pour la cinquième fois et sa réputation s’accroît d’année en année. Dans le monde contemporain, la tolérance n’est pas maintenue, de plus une série de groupes perturbent le calme des gens. On entend toujours des milliers de défis dans le monde moderne, a estimé Alfredo Nieves Portuondo, ambassadeur de Cuba en Azerbaïdjan, présent au 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Le diplomate a noté que la communauté mondiale avait besoin de ce genre de forum. « Nous devrions être reconnaissants au gouvernement azerbaïdjanais d'en avoir organisé. Aujourd’hui, Bakou est devenue une sorte de capitale du monde entier. Cette rencontre est pour les décideurs. On dirait que c'est un forum qui donne l'alarme aux gens, à la société en général. Le forum appelle le monde entier à l'unité, à la paix et au dialogue.

L'ambassadeur s’est dit confiant que le Forum sur le dialogue interculturel contribuerait au monde entier.