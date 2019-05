Le président azerbaïdjanais : Notre agenda de politique étrangère a été fondé sur le renforcement de la coopération, du partenariat et le bénéfice mutuel

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Notre agenda de politique étrangère a été fondé sur le renforcement de la coopération, du partenariat et le bénéfice mutuel. Notre politique étrangère nous permet de réaliser d'importants projets de transport internationaux. La mise en œuvre de ces projets aurait été impossible sans la bonne coopération avec différents pays et partenaires, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors du 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel.

Le président a souligné que notre développement économique s’était appuyait sur nos projets énergétiques pendant ces dernières années. « Nous avons réussi, avec nos voisins et nos partenaires, à relier la mer Caspienne à la mer Noire et à la Méditerranée par ces oléoducs et gazoducs diversifiés. Ça signifie alors assurer notre sécurité énergétique, celle de nos voisins et d’une série de pays. Aujourd'hui, nous travaillons activement sur la mise en place du Corridor gazier Sud. C'est déjà un projet réalisé à une nouvelle échelle. Il regroupe sept pays et leur permet d’en bénéficier », a souligné le président Ilham Aliyev.