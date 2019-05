Le 28 mai a été proclamé Journée de l’Azerbaïdjan à Pittsburgh

Washington, 3 mai, AZERTAC

Le maire de la ville de Pittsburgh, un des centres culturels et économiques des Etats-Unis, William Peduto, a signé une proclamation officielle sur le 101e anniversaire de la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan et le centenaire des organes diplomatiques.

Dans la proclamation, il est noté que la République démocratique d’Azerbaïdjan, première république parlementaire laïque dans l’Orient musulman a été créée le 28 mai 2018 et reconnue par un certain nombre d’Etats démocratiques, dont les Etats-Unis.

Au cours de la courte période de son indépendance, la République démocratique d’Azerbaïdjan a reconnu les droits de vote égaux de ses citoyens sans distinction de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse et a assuré l’octroi du droit de vote aux femmes pour la première fois dans le monde musulman.

Il est indiqué que malgré sa lutte pour l’indépendance, la République démocratique d’Azerbaïdjan a été annexée à l’ex-Union soviétique en 1920 et n’a restauré son indépendance qu’en 1991.

Au cours des 28 dernières années, l’Azerbaïdjan a renforcé sa souveraineté et son indépendance et se présente comme un allié et partenaire stratégique des Etats-Unis dans le bassin Caspien.

Ainsi, le 28 mai 2019 a été proclamé Journée de l’Azerbaïdjan à Pittsburgh.