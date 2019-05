La paix est l'un des principaux moteurs dans l’assurance de la démocratie, des droits de l'homme et de la primauté de la loi

Bakou, 3 mai, AZERTAC

L’universalisme des droits de l'homme, de la démocratie et de la primauté de la loi et son caractère interculturel ont fait l’objet de discussions lors d’une session tenue en marge du Ve Forum mondial sur le dialogue interculturel.

La session a été présidée par l’ambassadeur Manuel Montobbio, représentant permanent de l'Espagne auprès du Conseil de l’Europe, président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud.

Manuel Montobbio a fait savoir que la démocratie revêtait une grande importance dans l’assurance des droits de l’homme et de la gestion de la multitude.

M. Xanana Gusmao, ancien président de la République démocratique du Timor-Leste, a dit qu'il était nécessaire de changer les mentalités pour prévenir la discrimination et les inégalités.

Il a souligné que la paix était l'un des principaux moteurs dans l’assurance de la démocratie, des droits de l'homme et de la primauté de la loi.

Le directeur exécutif du Centre international du multiculturalisme de Bakou, Revan Hassanov, a souligné que le multiculturalisme était l'un des fondements de la démocratie.

Dans son intervention, Peter Mousaferiadis, directeur général et fondateur de Cultural Infusion, a fait savoir que l’éducation jouait un rôle important dans la prévention de la discrimination. « J’espère que ce forum contribuera à la lutte contre les cas négatifs comme l’inégalité, la violence et la violation des droits de l'homme », a-t-il indiqué. Peter Mousaferiadis a exprimé son plaisir d’être à Bakou et a remercié la partie azerbaïdjanaise pour l’invitation.