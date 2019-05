L’exercice de tir tactique azerbaïdjano-turc « Mustafa Kemal Ataturk-2019 » a pris fin

Bakou, 3 mai, AZERTAC

L’exercice de tir tactique conjoint azerbaïdjano-turc baptisé « Mustafa Kemal Ataturk-2019 », lancé le 1er mai conformément à l’accord de coopération militaire signé entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Turquie, a pris fin aujourd’hui.

Plus de 1000 militaires azerbaïdjanais et turcs, près de 60 engins militaires, 30 dispositifs d’artillerie, environ 20 hélicoptères de combat etc. ont été impliqués à cet exercice de tir tactique conjoint.

L’objectif de cet exercice a consisté à élaborer les plans communs des quartiers généraux, améliorer le niveau de préparation au combat du personnel militaire et atteindre la coordination des activités conjointes des unités militaires azerbaïdjanaises et turques en développant les savoir-faire en matière de gestion des opérations conjointes, ainsi que maintenir au niveau élevé les rapports réciproques et la compréhension des effectifs militaires des deux pays par l’échange d’expériences.