Rodrigo Maia : Le Brésil a l’intention d’approfondir davantage les liens avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Une délégation dirigée par le président du Milli Medjlis, Ogtay Asadov, a rencontré le 4 mai la délégation menée par Rodrigo Maia, président de la Chambre des députés de la République fédérative du Brésil, en visite en Azerbaïdjan.

Ogtay Assadov a félicité Rodrigo Maia pour son élection à la tête de la Chambre des députés du Brésil. Rappelant que Rodrigo Maia visitait l’Azerbaïdjan pour la deuxième fois, le président du Milli Medjlis a déclaré que cela témoignait de l’excellent niveau des relations interparlementaires entre les deux pays. « L’Azerbaïdjan est très intéressé par le développement global des relations avec le Brésil. Les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et le Brésil se chiffrent à 171 millions de dollars. Ce chiffre ne correspond pas au potentiel économique des deux pays. Nous pouvons développer encore plus nos relations économiques », a estimé Ogtay Assadov.

Au cours de la rencontre, le président du parlement azerbaïdjanais a souligné les services de l’Azerbaïdjanais Eyyoub Taghyev, spécialiste en industrie pétrolière, dans la découverte des gisements de pétrole au Brésil et a noté que les deux pays avaient toujours entretenu des relations amicales. Ogtay Assadov a salué les mesures prises pour approfondir les relations dans les domaines culturel et humanitaire.

Quant au conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le président du Milli Medjlis a exprimé sa gratitude pour le soutien du Brésil à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et pour sa position en faveur d'un règlement équitable du conflit dans le cadre du droit international.

Rodrigo Maia s'est dit content de son déplacement en Azerbaïdjan et des rencontres qu’il y avait tenues. Il a déclaré que l'approfondissement des relations au niveau des parlements avait aussi un impact positif sur les autres sphères. « Le Brésil a l'intention de coopérer plus étroitement avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture. L'organisation des visites mutuelles à l’avenir et la mise en œuvre des projets conjoints à cette fin serviraient les objectifs communs.

« Le Brésil est un pays de paix et représente la paix dans le monde. Nous avons notre position exprimée au sein de l'ONU et nous soutenons toujours l'Azerbaïdjan », a précisé Rodrigo Maia.

Ensuite, un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt réciproque.

Enfin, Ogtay Assadov a présenté à Rodrigo Maia la Médaille parlementaire du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan pour sa contribution au développement des relations interparlementaires et de la coopération bilatérale entre les deux pays.