Le président Ilham Aliyev a reçu la délégation conduite par le président de l’Académie des sciences de Russie VIDEO

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 21 mai le président de l’Académie des sciences de la Fédération de Russie, Alexander Sergeev.

Ayant remercié pour l’accueil, le président de l’Académie des sciences de la Fédération de Russie, Alexander Sergeev, a dit que la rencontre avec le président azerbaïdjanais revêtait une grande importance pour lui-même, ainsi que pour l’Académie des sciences de Russie. Evoquant qu’il y avait une coopération conjointe fructueuse entre les académies des sciences des deux pays au cours des années précédentes, Alexander Sergeev a noté que ces liens avaient été rompus après. Il a insisté sur la nécessité de rétablir ces liens et a dit que c’était le but principal de sa visite en Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a déclaré que les liens existant auparavant dans le domaine scientifique constituaient une bonne base pour le développement de la coopération actuelle et future. Quant aux réalisations que la science russe a obtenues au cours des dernières années, le président de la République a fait savoir qu’il y avait un bon potentiel pour la future coopération scientifique. « Le développement réussi des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Russie dans les domaines politique, économique et d’autres crée une bonne occasion pour l’élargissement de la coopération aussi en matière de science et de mise en œuvre des projets conjoints », a estimé le chef de l’Etat, ajoutant que ce déplacement d’Alexander Sergeev en Azerbaïdjan contribuerait à développer la coopération scientifique entre les deux pays et à prendre des mesures concrètes dans le domaine concerné.

Puis, ils ont échangé sur les perspectives de la coopération.