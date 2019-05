La première vice-présidente azerbaïdjanaise a été dans le bourg de Kurdékhany

Bakou, 21 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, se sont rendues dans le bourg de Kurdékhany de l’arrondissement de Sabountchou de Bakou.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, sont d’abord venues à l'école secondaire №113 qui porte le nom de Huseynbala Agaverdiyev, dans le bourg de Kurdékhany. Elles ont été informées que dans le bourg de Kurdékhany était peuplé de 6 mille habitants et comptait une école. La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ont visité les salles de classe et ont rencontré les enseignants et les élèves.

L'école secondaire №113 comprend 2 bâtiments, dont le premier bâtiment construit en 1971 et le second en 2008. Les derniers travaux de rénovation y ont été effectués en 2006. En général, l’école accueille 2320 élèves. La première vice-présidente azerbaïdjanaise a donné des instructions relatives à la réalisation des travaux de rénovation et de restauration.

Ensuite, la première vice-présidente Mehriban Aliyeva et la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ont rendu visite à la famille de Telman Aliyev, habitant du bourg de Kurdékhany.

Il est à noter que Telman Aliyev et sa famille avaient rencontré la première vice-présidente à un lieu de pèlerinage situé à Merdékan et l’avaient invitée à prendre un thé chez eux.

Les membres de la famille ont remercié Mehriban Aliyeva pour son soutien au développement du bourg de Kurdékhany.

Enfin, un cadeau a été offert à la première vice-présidente azerbaïdjanaise avant de la prise d’une photo souvenir.