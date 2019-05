Message de félicitations de Son Excellence M.Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie

Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président, Mon cher frère,

A l'occasion de la Journée de la République, fête nationale de l'Azerbaïdjan, j'adresse mes plus sincères félicitations à Votre Excellence et à l'ensemble du peuple azerbaïdjanais.

Les grandes réalisations que l’Azerbaïdjan, pays frère et ami, a réalisées dans tous les domaines au cours de la période écoulée depuis la restauration de son indépendance, constituent une source de fierté aussi pour la Turquie. Nous sommes convaincus que l'Azerbaïdjan continuera d’accroitre ses réalisations grâce à votre leadership clairvoyant.

Je tiens à réaffirmer notre détermination au renforcement davantage de nos liens stratégiques qui s’élargissent sous le slogan «Une nation, deux pays». Je suis également convaincu que notre coopération étroite contribuera, à l’avenir, à la paix, à la prospérité et à la stabilité dans notre région et au-delà de ses frontières.

Je saisis cette heureuse opportunité pour vous présenter mes vœux chaleureux de santé et de bonheur, souhaiter la paix et la prospérité au peuple azerbaïdjanais ami et frère.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Recep Tayyip Erdogan

Président de la République de Turquie