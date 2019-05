Message de félicitations adressé par Sa Sainteté le Pape François

A Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Excellence,

A l’occasion de la fête nationale de l’Azerbaïdjan, je suis heureux de vous présenter les vœux sincères que je forme pour vous ainsi que pour vos concitoyens. Je demande à l’Eternel de nous aider dans nos actions communes de solidarité et de justice, que les citoyens de votre pays trouvent le bonheur en famille et le bien-être social, et que vos jeunes vivent comblés d’espérance pour un meilleur avenir.

Sur Votre Excellence, sur les dirigeants et sur l’ensemble du peuple d’Azerbaïdjan, j’invoque le bienfait des bénédictions du Très-Haut.

Fanciscus Pp.