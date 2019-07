Les entrepreneurs azerbaïdjanais sont invités à un salon en Grèce

Bakou, 26 juillet, AZERTAC

Le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) a fait appel aux entrepreneurs.

Les entreprises et les hommes d’affaires azerbaïdjanais sont invités à la 84e Foire Internationale de Thessalonique, qui se tiendra du 7 au 15 septembre 2019 et au Salon international de l'alimentation et des boissons «FoodExpo Greece», qui aura lieu, du 7 au 9 mars 2020, à Athènes.