Le premier Festival national des pâturages EN IMAGES

Guédébey, 27 juillet, AZERTAC

Le premier Festival national des pâturages s’est ouvert ce vendredi à Guédébey, afin de préserver et de promouvoir les traditions de pâturage et d’elat.

Des fonctionnaires d’Etat et de gouvernement, des dirigeants des institutions organisatrices et partenaires, des diplomates et des délégués venus de 16 pays, y compris Bilal Erdogan, président de la Confédération mondiale d'Ethnosports, des touristes locaux et étrangers ont pris part au festival, organisé sur le pâturage de Düzyurd–Miskinli dans la région de Guédébey.

Le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Agriculture, l’Agence nationale du tourisme, l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises et d’autres institutions gouvernementales figurent parmi les partenaires de cet évènement qui durera jusqu’au 28 juillet.