L’agence Anadolu : L’alliance Turquie-Azerbaïdjan-Géorgie vise à renforcer la paix et la stabilité dans la région

Bakou, 31 juillet, AZERTAC

«L’alliance Turquie-Azerbaïdjan-Géorgie vise à renforcer la paix et la stabilité dans la région. L'union de ces trois Etats a créé une nouvelle situation politique dans la région. Cela a également conduit au développement économique et au rapprochement des liens politiques», lit-on dans un article publié par l’agence turque Anadolu.

«Comme les années précédentes, des évènements importants ont aussi eu lieu cette année avec la participation conjointe de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie. Car, les ministres de la Défense de ces trois pays se sont réunis le 12 juin dernier à Gabala. En outre, des exercices militaires en présence des chefs d’Etat-major, des commandants des unités militaires ont été organisés à Ankara le 19 juin dernier. La réunion des commissions des relations internationales des parlements turc, azerbaïdjanais et géorgien s’est tenue le 16 juillet», écrit l’auteur dans son article.

«Malgré les tentatives de provocation de certaines milieux, la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont réalisé des géants projets économiques dans la région. On peut par exemple citer l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars. La mise en œuvre de ces projets est importante non seulement pour ces trois pays, mais aussi pour les Etats mondiaux», ajoute l’auteur.