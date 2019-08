Plus de 102 millions de manats collectés pour le Fonds d’aide aux forces armées azerbaïdjanaises

Bakou, 1er août, AZERTAC

101 millions 775 mille 225,87 manats, 213 mille 577,88 dollars américains, 17 mille 266 euros et 5 mille roubles ont été collectés jusqu’au 1er août 2019 pour le Fonds d’aide aux Forces armées de la République d’Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès du service de presse du Ministère de la Défense.

Le Fonds d’aide aux forces armées azerbaïdjanaises a été fondé par le décret du président de la République d’Azerbaïdjan en date du 17 août 2002.

Le Fonds a pour objectif d’assurer le développement des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan au niveau des exigences contemporaines, de renforcer sa base matérielle et technique et de financer des mesures sociales nécessaires.

La but essentiel du Fonds est d’assurer le développement des forces armées pour la défense sûre de la République d’Azerbaïdjan et le renforcement de leur base matérielle et technique, ainsi que l’amélioration davantage de la protection sociale des militaires.