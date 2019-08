Un groupe de militaires turcs est en visite en Azerbaïdjan

Bakou, 5 août, AZERTAC

Conformément à l’accord sur l’organisation des visites sociales et culturelles du personnel civilo-militaire entre les gouvernements azerbaïdjanais et turc, un groupe de militaires turcs et les membres de leur famille sont en visite en Azerbaïdjan.

Lors de leur déplacement visant à élargir l’ancienne amitié et la coopération, ainsi qu’à renforcer les liens, les militaires turcs ont visité les villes de Bakou, Gandja, Chamkir, Ismayilli et Chéki.