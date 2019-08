Les entrepreneurs azerbaïdjanais sont invités à un salon des produits halal à Djeddah

Bakou, 7 août, AZERTAC

Le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) a fait appel aux entrepreneurs.

Du 3 au 7 octobre 2019, à Djeddah, en Arabie saoudite, aura lieu le Salon des produits halal et des services (World Peace Products and Service Expo). Les entreprises et les hommes d’affaires opérant en Azerbaïdjan sont invités à participer à ce salon.