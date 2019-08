L’Agence Xinhua a envoyé le certificat de membre fondateur du PIECR à l’AZERTAC

Bakou, 10 août, AZERTAC

L’agence chinoise Xinhua a envoyé le certificat de membre fondateur du Partenariat sur l'information économique d’«Une ceinture, une route» (PIECR) à l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC).

Le statut de l’AZERTAC comme membre fondateur du Partenariat sur l'information économique d’«Une ceinture, une route» a été officiellement confirmé en Chine et l’agence a obtenu le droit d’utiliser tous les droits et privilèges de la plateforme.

Le Partenariat sur l'information économique d’«Une ceinture, une route» (PIECR) a été établi le 27 juin dernier à Pékin, en Chine. Créée à l’initiative de l’agence de presse Xinhua comme la mise en œuvre des résultats du 2e forum international «Une ceinture, une route» où le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait également été présent, la plateforme a pour but d’échanger des informations sur la coopération dans la vie économique des pays qu’entoure cette initiative et dans le cadre de cette initiative, ainsi que d’assurer leur diffusion parmi les parties prenantes, y compris les associations d’affaires et les entreprises.

L’AZERTAC est l’une des premières agences de presse ayant soutenu cette initiative et pourra ainsi transmettre à un large public les nouvelles sur le développement économique de l’Azerbaïdjan, ses projets transnationaux d'énergie et de transport, son potentiel logistique, son infrastructure touristique, son commerce extérieur et sa législation économique.

L’adhésion des organes de presse, des centres d’études, des chambres de commerce et d’industrie à cette plateforme crée de nouvelles opportunités pour leur coopération conjointe. Les nouvelles, les articles analytiques et les recherches scientifiques des organes médiatiques qui sont membres de cette plateforme seront diffusés sur le site BRİnfo.

La plateforme est accessible pour de nouveaux membres.

L’AZERTAC, qui diffuse des informations en langues azerbaïdjanaise, anglaise, russe, française, allemande, arabe, chinoise et espagnole, coopère avec succès avec les médias chinois, y compris l’agence Xinhua, les journaux Jenmin Jibao, China Daily et Global Times. Des expositions de photos, des présentations, des échanges d’expériences et d’informations ont été organisés conjointement dans le cadre de la coopération de l’AZERTAC avec l’agence Xinhua depuis 2003. Dans le même temps, les deux agences coopèrent étroitement au sein du Congrès mondial des agences de presse et de l’OANA. Un nouvel accord de coopération entre les deux agences a été conclu dans le cadre du premier Sommet médiatique de l’Organisation de coopération de Shanghai, tenu à Pékin.