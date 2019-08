7Dnevno: La Croatie s’intéresse au Corridor gazier Sud

Zagreb, 14 août, AZERTAC

L’hebdomadaire «7Dnevno» et le site «Geopolitika News» ont publié une interview intitulée «La Croatie s’intéresse au Corridor gazier Sud».

Dans l’interview, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Croatie Fakhraddin Gourbanov a détaillé les relations azerbaïdjano-croates et les perspectives de la coopération des deux pays, a répondu aux questions sur les principales orientations de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan.

L’ambassadeur a fourni des informations détaillées sur le Corridor gazier Sud, a souligné l’importance de ce projet dans les aspects politique, économique, géopolitique et pour la sécurité énergétique.

Il a évoqué la signature d’une Charte d’amitié et de coopération entre les villes de Chéki et Varaždin. Le diplomate a noté que l’établissement des liens entre ces deux villes dans les domaines économique, culturel, scientifique, technique et touristique apporterait sa contribution au développement davantage des liens Azerbaïdjan-Croatie.