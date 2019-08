Les navires militaires russes et iraniens participants à la Coupe de la mer 2017 ont quitté le port de Bakou

Bakou, 16 août, AZERTAC

Les navires militaires russes et iraniens, venus en Azerbaïdjan afin de participer au concours «Coupe de la mer 2017, ont quitté le port de Bakou ce vendredi.

Les petits navires d'artillerie «Mhatchgala» et «Volgodonsk» de la flottille russe en mer Caspienne et les navires à roquettes « Peykan » et « Jeuvchan » de la Marine iranienne sont partis pour leur Patrie.