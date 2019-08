L’AFFA signe un accord de partenariat avec Konami

Bakou, 21 août, AZERTAC

L’Association azerbaïdjanaise des fédérations de football (AFFA) et Konami Digital Entertainment Co., Ltd. ont signé ce mercredi un accord de partenariat.

Selon l’accord, le droit d’utiliser la propriété intellectuelle (nom de l’équipe, logo et maillot) de l’équipe d’Azerbaïdjan dans le jeu efootball PES 2020 a été attribué à cette société. L’accord couvrira la saison 2019-2020.

La promotion des matchs de l’Euro 2020 qui se dérouleront à Bakou et l’organisation de différents tournois sur eFootball sont prévues dans le cadre de cet accord.

En plus, l’équipe d’Azerbaïdjan dont les membres seront sélectionnés parmi les fans disputera l’eEURO 2020.