L’Azerbaïdjan discute de sa coopération avec le Guyana

Bakou, 24 août, AZERTAC

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Azerbaïdjan en République coopérative du Guyana, Elkhan Poloukhov, s’est entretenu avec le ministre d’Etat Dawn Hastings, la ministre des Affaires étrangères Karen Cummings, le ministre des Ressources naturelles Raphael Trotman et le président de l’Assemblée nationale Barton Scotland à Georgetown.

Pendant les entretiens, l’ambassadeur Elkhan Poloukhov a présenté la lettre d’invitation du président Ilham Aliyev au prochain Sommet du Mouvement des non-alignés qui se tiendra à Bakou. Les parties ont également discuté de la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique, éducatif etc. Le diplomate a informé ses interlocuteurs du projet de subvention à visée éducative de la République d’Azerbaïdjan pour les citoyens des pays membres du Mouvement des non-alignés. L’ambassadeur a également abordé le conflit du Haut-Karabagh qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan.

Au cours de l’entretien avec le président de l’Assemblée nationale, les parties ont procédé à un échange de vues sur la diplomatie parlementaire et le développement des liens interparlementaires. Il a été noté qu’il y avait un grand potentiel pour le développement des relations bilatérales et la coopération des deux pays devait se poursuivre aussi au sein des organisations internationales.

Lors de son déplacement, E.Poloukhov a également accordé des interview aux journaux News Room et Stabroek News, ainsi qu’à la télévision nationale, lors desquelles il a abordé les relations entre les deux pays, les bourses d’études attribuées par l’Azerbaïdjan et les 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Guyana et l’Azerbaïdjan.