Le kelaghayi, couvre-chef traditionnel des femmes azerbaïdjanaises

Bakou, 26 août, AZERTAC

Le Kelaghayi est le vêtement azerbaïdjanais le plus charmant que les femmes utilisent comme foulard.

L'histoire du kelaghayi est liée à la production de soie en Azerbaïdjan depuis des siècles.

Un kelaghayi, également appelé «chargat» dans la partie occidentale du pays, est un couvre-chef traditionnel pour femmes azerbaïdjanaises.

Ancré dans les traditions répandues tout au long de la Route de la soie, l’art du kelaghayi se concentre à deux endroits de l’Azerbaïdjan : la ville de Chéki et le village de Basgal. La fabrication du kelaghayi comprend plusieurs étapes : le tissage de l’étoffe, sa teinture et sa décoration à l’aide de blocs de bois. Les tisserands choisissent de fins fils de soie auprès de sériciculteurs et tissent des étoffes sur leurs métiers à tisser avant de les tremper dans un bain bouillant et de les faire sécher pour produire des étoffes carrées. À l’aide de substances végétales, les maîtres-artisans donnent ensuite aux étoffes différentes couleurs et les décorent de différents motifs au moyen de tampons en bois recouverts de solutions à base de colophane, de paraffine et d’huile solide. Les couleurs des foulards ont une signification symbolique souvent liée à des occasions sociales : mariages, cérémonies funéraires, célébrations et activités quotidiennes. L’art de la fabrication du kelaghayi se transmet uniquement par le biais de l’apprentissage informel et constitue avant tout une activité familiale. Chaque famille possède ses propres caractéristiques stylistiques et motifs de décoration. La pratique traditionnelle de la fabrication et du port du kelaghayi est une expression de l’identité culturelle et des traditions religieuses, et un symbole de cohésion sociale qui renforce le rôle des femmes ainsi que l’unité culturelle de la société azerbaïdjanaise.

L’art du kelaghayi (le nom de l’élément - L’art et le symbolisme traditionnels du kelaghayi) a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 2014.