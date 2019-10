Balaken a accueilli le 3e Festival du kaki VIDEO

Balaken, 26 octobre, AZERTAC

La région azerbaïdjanaise de Balaken, connue pour ses légumes, pommes, poires, noix et noisettes, a accueilli avec succès le 3e Festival du kaki le samedi 26 octobre.

Des représentants des ambassades en Azerbaïdjan, des ministères et des institutions azerbaïdjanais, des députés du Milli Medjlis, des invités provenant des régions voisines, des producteurs et des exportateurs de kakis, ainsi que des habitants de la région de Balaken ont été présents à ce festival organisé par l’Autorité exécutive de la région de Balaken, avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de la Culture, de l’Association des producteurs et des exportateurs de kakis d’Azerbaïdjan.

Tout d’abord, les participations et les invités ont rendu hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev, déposant des fleurs devant son monument érigé au parc culturel et de loisirs éponyme.

Dans son intervention à la cérémonie d’ouverture, Islam Rzaïev, chef du Pouvoir exécutif de Balaken, a félicité les participants à l’occasion de cette fête. Il a fait savoir que l’organisation du festival du kaki était un projet important pour la région de Balaken, ajoutant que ce festival stimulait le développement de l’agriculture à Balaken. Le chef de l’Autorité exécutive de la région a indiqué que le festival du kaki revêtait une grande importance en termes de promotion de la vente des produits locaux sur les marchés étrangers.

Ensuite, les invités et les habitants de la région ont visité le festival.

Le 3e Festival du kaki s’est poursuivi par un programme de concert.