Le président Ilham Aliyev reçoit la représentante commerciale du Premier ministre britannique pour l’Azerbaïdjan

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 29 octobre la baronne Emma Nicholson, représentante commerciale du Premier ministre britannique pour l’Azerbaïdjan.

Le président de la République a dit que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne se développait de manière dynamique, soulignant que la Grande-Bretagne était l’un des principaux partenaires de l’Azerbaïdjan dans le domaine énergétique. Le président Ilham Aliyev a évoqué l’existence des bonnes opportunités pour développer aussi la coopération dans le secteur hors hydrocarbures. Le chef de l'Etat a souligné le rôle de la baronne Emma Nicholson dans le développement des relations entre les deux pays.

La baronne Emma Nicholson a déclaré qu'il existait des relations d’amitié et de partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne et qu'elle n'avait ménagé aucun effort pour développer ces liens dans les domaines économique, commercial, culturel et humanitaire. Elle a fait savoir qu'elle avait eu de nombreuses rencontres lors de sa visite en Azerbaïdjan, avait visité le Centre du mougham qu’elle avait admiré.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, de la santé, des sciences, de l’éducation, des énergies renouvelables et plusieurs autres.