Bakou accueille une conférence internationale intitulée « L’augmentation des opportunités de carrière»

Le British Council a lancé son programme « L’enseignement supérieur pour l’emploi»

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Bakou a accueilli ce jeudi une conférence internationale sur le thème « L’augmentation des opportunités de carrière », organisée par le British Council Azerbaïdjan.

Lors de la conférence, les discussions ont porté sur les opportunités de coopération stratégique et d'échange d'expérience entre les établissements d’enseignement supérieur et les organismes d’affaires des deux Etats. En plus, le programme « L’enseignement supérieur pour l’emploi » du British Council Azerbaïdjan a été lancé et ses avantages ont été porté à l’attention des participants.

Le directeur du British Council Azerbaïdjan, Samr Shah, la représentante commerciale du Premier ministre britannique pour l’Azerbaïdjan, la baronne Emma Nicholson, et le ministre azerbaïdjanais de l’Education, Djeyhoun Baïramov, ont pris la parole lors de la conférence.

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Azerbaïdjan, des représentants des universités britanniques et azerbaïdjanais et des entreprises intéressées par l’établissement du partenariat ont été présents à la rencontre.