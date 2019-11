Moscou a accueilli une conférence intitulée « La poésie de Nassimi – hymne à l’homme : la synthèse des valeurs morales et culturelles orientales et occidentales »

Moscou, 1er novembre, AZERTAC

Une conférence internationale portant sur le thème « La poésie de Nassimi – hymne à l’homme : la synthèse des valeurs morales et culturelles orientales et occidentales » a été organisée, dans le cadre du 650e anniversaire du grand poète et penseur azerbaïdjanais Imadeddin Nassimi, à l’Institut de philosophie de l’Académie des Sciences de Russie.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a été présente à la conférence organisée par la Fondation Heydar Aliyev et l’ambassade d’Azerbaïdjan en Russie.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Polad Bubuloglou, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Russie, Andreï Smirnov, directeur de l’Institut de philosophie de Russie, Abdulsalam Husseynov, dirigent scientifique de l’Institut de philosophie de l’Académie des Sciences de Russie, et Ilham Mammadzadé, directeur de l’Institut de philosophie de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan, ont pris la parole lors de la conférence.

La conférence a rassemblé des scientifiques provenant de différents pays, dont la Russie, l’Azerbaïdjan, les Etats-Unis, l’Iran, la Turquie, la Finlande et l’Ouzbékistan.