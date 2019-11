Donald Trump : Nous savons exactement qui est le nouveau chef de Daech

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

Après la mort d’Abu Bakr al-Baghdadi, ancien dirigeant de Daech, l’organisation terroriste a désigné un nouveau chef. Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis possèdent des informations permettant d’identifier l’homme qui a succédé à l’ancien chef de l’organisation terroriste.

« Nous savons exactement qui il est ! » a déclaré Donald Trump sur Twitter. Le groupe Etat Islamique a confirmé jeudi la mort de son chef Al Baghdadi et en a profité pour annoncer la nomination d’un successeur. Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a été désigné comme nouveau chef de Daech et successeur de Baghdadi selon un communiqué distribué par al-Furqan, la branche médias du groupe. Selon Anadolu, peu d’informations sont disponibles publiquement sur al-Qurayshi, et le nom même semble être un kunya, ou nom de guerre.

Sous Baghdadi, Daech s’est répandu sur de larges segments de l’Irak et de la Syrie à partir de 2013, réclamant finalement la formation d’un « califat » dans la région alors qu’il planifiait et menait des attaques horribles qui dépassaient de loin son principal bastion territorial. Il a ensuite créé des filiales dans d’autres régions en publiant des vidéos exécrables sur Internet. Baghdadi avait été une cible de choix pour les administrations Trump et Obama qui avaient mis sa tête à prix à 25 millions de dollars, rapporte Anadolu.