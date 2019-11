Les liens bilatéraux entre l’UE et l’Azerbaïdjan au cœur des discussions

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le chef de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan, Kestutis Jankauskas, a organisé un séminaire sur le thème « Les liens bilatéraux et multilatéraux UE-Azerbaïdjan » à l’Université Khazar.

Lors du séminaire, les discussions ont porté sur le rôle de l’Azerbaïdjan dans le programme du Partenariat oriental et les perspectives des relations bilatérales et multilatérales entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan.

Kestutis Jankauskas a rencontré la direction et le corps enseignant de l’Université Khazar. Le diplomate a été informé de l’histoire et des liens internationaux de l’université, ainsi que sa participation aux projets Erasmus+.