Une députée azerbaïdjanaise partira pour le Kenya

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

La députée du Milli Medjlis, Melahet Ibrahimguizi, partira le 10 novembre pour le Kenya afin de participer au Sommet de Nairobi sur la CIPD25 : Accélérer les promesses.

Le programme de travail du Parlement européen et du Comité exécutif pour 2019-2020, la santé sexuelle et reproductive en Europe et au niveau international, les problèmes existants et les réussites dans le développement des droits feront l’objet de discussions.

La députée du Milli Medjlis s’exprimera sur les questions à discuter et avancera ses propositions.

La visite se terminera le 16 novembre.