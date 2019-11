Le député Samad Seyidov participera aux réunions des commissions de l’APCE

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Le président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, Samad Seyidov, effectuera le 13 novembre une visite à Berlin afin de participer aux réunions des commissions des questions politiques et de la démocratie, des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).

Le développement de la coopération entre les pays membres de l’APCE dans divers domaines et d’autres questions d’actualité feront l’objet de discussions.

Le député du Milli Medjlis s’exprimera sur les questions à discuter.

La visite se terminera le 16 novembre.