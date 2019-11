L’Azerbaïdjan et les EAU peuvent élargir leur coopération en matière de tourisme et d’investissement

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et les Emirats arabes unies (EAU) peuvent élargir leur coopération en matière de tourisme et d’investissement, a déclaré Sultan Bin Saïd Al Mansouri, ministre émirien de l’Economie, dans son interview accordée aux journalistes.

« Le transport, l’énergie renouvelable et le transport de marchandises entre les deux pays ont été au centre de l’attention lors de la 7e réunion de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, commerciale et technique entre l’Azerbaïdjan et les Emirats arabes unis. Nous avons mené des discussions sur l’exportation des produits azerbaïdjanais vers les EAU et les pays du Golf. Bien sûr, la prochaine étape de notre coopération sera très importante », a-t-il dit.

« Nous avons également discuté de la participation de l’Azerbaïdjan à l’Expo 2020 aux EAU », a ajouté le ministre émirien.