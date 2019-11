Les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le SECO au menu des discussions

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov, a rencontré une délégation menée par Danielle Meuwly, directrice régionale de coopération pour le Caucase du Sud au Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO).

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le SECO, le climat d’investissement et de compétitivité économique, ainsi que l’élargissement de la coopération avec le ministère azerbaïdjanais des Impôts. Les parties ont procédé à un échange de vues sur d’autres sujets d’intérêt mutuel.