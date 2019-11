Deux lycéens tués dans une fusillade en Californie

Washington, 15 novembre, AZERTAC

Une fusillade est survenue au lycée Saugus à Santa Clarita, en Californie, aux Etats-Unis.

Un adolescent a ouvert le feu jeudi dans la cour de son lycée, tuant deux camarades et blessant trois autres avant de tenter de se suicider.

« La fusillade s’est déclenchée jeudi à 07h30 selon la police locale. L’appel d’urgence a été reçu par la police à 07h38, alors que certains élèves étaient déjà en cours et que d’autres continuaient à arriver, a expliqué le shérif de Los Angeles, Alex Villanueva.

Les policiers se sont rendus sur place deux minutes plus tard et ont découvert dans la cour « six personnes blessées par balles. Tous étaient des élèves de l’école », a raconté lors d’une conférence de presse le capitaine Kent Wegener, des services du shérif de Los Angeles.

A l’issue de la conférence de presse, le shérif Alex Villanueva a annoncé que la fusillade avait fait deux morts, une lycéenne de seize ans et un garçon de quatorze ans.

Les trois autres jeunes blessés, tous scolarisés au lycée Saugus, sont un garçon et deux filles âgés de quatorze à quinze ans.