L’Iran présente une note de protestation à l’ambassadeur de Suisse

Téhéran, 21 novembre, AZERTAC

L’ambassadeur de Suisse Markus Leitner, représentant à la fois les intérêts des Etats-Unis en Iran, a été convoqué au Ministère iranien des Affaires étrangères et une note de protestation lui a été présentée.

Téhéran fait savoir que l’ingérence des Etats-Unis dans les affaires internes de l’Iran était inadmissible.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le représentant spécial américain pour l'Iran Brian Hook ont déclaré, lors des manifestations en Iran le 16 novembre, que le peuple iranien était officiellement soutenu par Washington. Les banques et les centres commerciaux ont été incendiés et détruits lors des manifestations non autorisées. Le soutien américain à ces actions a provoqué la protestation de Téhéran. Dans le cadre d'un accord mutuel, le ministère des Affaires étrangères a remis une note de protestation à l'ambassadeur de Suisse représentant les intérêts des États-Unis en Iran.

L’ambassadeur de Suisse Markus Leitner a dit qu’il transmettrait la note de protestation à la partie américaine.