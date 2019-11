Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie a eu une série de rencontres à Moscou

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov, a rencontré le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov.

Lors de la rencontre, il a été indiqué que le chiffre d’affaires entre les deux pays avait augmenté de plus de 25 pour cent pour constituer 2,2 milliards de dollars en janvier-septembre 2019. Les parties ont discuté de la coopération dans les domaines de l’industrie aéronautique, de l’agriculture et l’industrie pharmaceutique.

Mikayil Djabbarov s’est également entretenu avec Igor Artemiev, chef du service russe anti-monopole. Igor Artemiev a informé le ministre azerbaïdjanais de l’Economie de l’activité du service anti-monopole et des travaux effectués en Russie, ajoutant qu’ils étaient intéressés par le développement de la coopération dans ce domaine avec les institutions compétentes de l’Azerbaïdjan.

Lors des rencontres, l’élargissement des relations économiques et l’échange d’expérience entre les deux pays ont fait l’objet de discussions. Mikayil Djabbarov a donné des informations détaillées sur les réformes économiques menées, le climat d’affaires et d’investissement et les mesures prises dans le domaine de la politique anti-monopole en Azerbaïdjan. Le ministre a souligné l’existence du grand potentiel de la coopération azerbaïdjano-russe.