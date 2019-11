Un accord signé entre le Service national de protection des frontières de l’Azerbaïdjan et le ministère de l’Intérieur bulgare

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le chef du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan, le colonel-général Eltchin Gouliyev, s’est entretenu avec la délégation conduite par le ministre de l’Intérieur de la République de Bulgarie, Mladen Marinov.

Une cérémonie d’accueil solennelle a été organisée en l’honneur du ministre bulgare de l’Intérieur au siège du Service national de protection des frontières.

Lors de la rencontre tenue en présence des délégations, le chef du Service national de protection des frontières a abordé les conditions opérationnelles existantes aux frontières azerbaïdjanaises, les menaces à la sécurité des frontières, y compris le maintien de l’occupation du 20% du territoire et d’une partie des frontières du pays suite à l’agression de l’Arménie, la poursuite de l’utilisation des terres occupées à des fins illégales, a donné des informations sur les mesures effectuées en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, le renforcement du système de protection des frontières, l’amélioration de la base matérielle et technique et les réalisations obtenues.

Les délégations ont procédé à un échange de vues sur les processus en cours dans la région, les défis de la sécurité aux frontières.

En marge de la rencontre, un accord de coopération sur les questions frontalières a été signé entre le Service national de protection des frontières de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de l’Intérieur de la République de Bulgarie.