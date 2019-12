Une délégation azerbaïdjanaise s’est entretenue avec le chef de l'Administration présidentielle iranienne

Téhéran, 5 décembre, AZERTAC

La délégation conduite par Chahin Moustafayev, vice-Premier ministre azerbaïdjanais et co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, s’est entretenue avec Mahmoud Vaezi, chef de de cabinet du président iranien.

Lors de l’entretien, les discussions ont porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Chahin Moustafayev a fait savoir que les liens azerbaïdjano-iraniens étaient excellents, ajoutant que les relations entre les deux pays se développaient encore plus grâce à la volonté politique des présidents azerbaïdjanais et iranien.

Il a été souligné que les liens entre les deux Etats se développaient à un rythme croissant dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture, du commerce, du transport et de l’humanitaire. Le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que son pays était intéressée par l’élargissement de ces relations.

Pour sa part, Mahmoud Vaezi a marqué que les relations économico-commerciales entre Bakou et Téhéran se développaient, ajoutant que les liens entre les deux pays amis et frères revêtaient un caractère stratégique. Il a fait savoir que l’Iran et l’Azerbaïdjan coopéraient étroitement au sein des organisations régionales et internationales.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun.