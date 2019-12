L’Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie ont élaboré des projets pour la réalisation conjointe de l’exportation de noisettes

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

La Turquie veut développer la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture, a déclaré Bekir Pakdemir, ministre turc de l’Agriculture et des Forêts, dans son interview accordée aux journalistes.

Il a fait savoir que des liens de coopération avaient été tissés dans ce domaine, ajoutant que la Turquie était prête à apporter son soutien à l’Azerbaïdjan dans la formation des experts en agriculture.

Bekir Pakdemirli a indiqué que son pays produisait 600 mille tonnes de noisettes par an, soulignant que l’Azerbaïdjan jouait également un rôle important dans le domaine concerné. « Il existe des opportunité de coopération avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans le domaine de la production de noisette. Les ministres de l’agriculture des trois pays sont arrivés à un accord sur la participation conjointe aux marchés mondiaux et des projets concernant la réalisation de l’exportation de noisettes ont été élaborés », a-t-il indiqué.