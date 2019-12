Chamakhy, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé le 5 décembre à la cérémonie d'inauguration du complexe « Vie ASAN » à Chamakhy.

Le ruban rouge symbolisant l'inauguration du complexe a été coupé par le chef de l'Etat.

Pendant la visite du complexe, Fouad Alesguérov, assistant du président azerbaïdjanais et chef du département en charge des organes de l'application de la loi à l'Administration présidentielle, et Ulvi Mehdiyev, président de l'Agence nationale des services à la personne et des innovations sociales auprès du président de la République, ont exprimé leur gratitude au chef de l'Etat pour les conditions créées pour le confort des citoyens, ainsi que pour la jeunesse.