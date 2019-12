Les liens azerbaïdjano-finlandaises ont fait l’objet de discussions

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

En marge de la 26e réunion ministérielle de l’OSCE organisée à Bratislava, en Slovaquie, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec le vice-ministre finlandais des Affaire étrangères, Matti Anttonen.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel des relations bilatérales existant entre l’Azerbaïdjan et la Finlande. Les parties ont souligné la nécessité de développer encore plus la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique, commercial et culturo-humanitaire, etc.

Les discussions ont porté aussi sur la situation actuelle des négociations menées pour le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que la récente rencontre des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien tenue à Bratislava.

Les parties ont également discuté d’autres questions d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale et internationale.