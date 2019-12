Plus de 650 mille arbres plantés dans le cadre de la campagne organisée à l’initative de Mehriban Aliyeva

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Une campagne environnementale s’est réalisée le 6 décembre à l’initiative de la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva à l’occasion du 650e anniversaire de la naissance du grand poète et penseur azerbaïdjanais Imadeddin Nassimi. L'initiative de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva sert les générations actuelles et futures. Notre objectif était de planter 650 000 arbres. Pourtant, nous voyons, selon les données, que le nombre des arbres plantés est supérieur à 650 mille, a déclaré Firdovsi Aliyev, vice-ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, lors d’une conférence de presse qu’il a tenue le 6 décembre.

Selon lui, 37 espèces d’arbres ont été plantés dans le cadre de la campagne de plantation d'arbres dans l’ensemble du pays.

L’une des plantations les plus massives d’arbres s’est tenue à Muchfigabad, dans l’arrondissement de Garadagh de Bakou. Des personnalités publiques, des délégués du corps diplomatique et des organisations internationales, ainsi que des représentants des organismes publics et privés ont participé à cette plantation d’arbres.

Le personnel de l’agence de presse AZERTAC aussi a rejoint cette campagne à Mouchfigabad.

Cette campagne de plantation d’arbres qui a couvert toutes les régions azerbaïdjanaises et tous les arrondissements de la capitale Bakou s’est réalisée avec un grand enthousiasme. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à la campagne.

Le vice-ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, Firdovsi Aliyev, a fait savoir lors de la conférence de presse qu’il était prévu de poursuivre ce genre de campagne à l’avenir. « Il est prévu d’organiser une grande campagne de plantation d’arbre le jour d'anniversaire de l'académicien Hassan Aliyev, fondateur des sciences écologiques en Azerbaïdjan, c’est-à-dire le 15 décembre. En plus, 700 000 mûriers seront bientôt distribués à la population et seront plantés pour le développement de la sériciculture », a-t-il précisé.

Le vice-ministre a remercié l’AZERTAC d’avoir apporté son soutien dans la couverture de la campagne. Il a souligné que l’AZERTAC avait diffusé des informations sur la campagne de plantation d'arbres en sept langues.