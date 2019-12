La Commission électorale centrale a tenu une réunion aujourd’hui

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

La Commission électorale centrale (CEC) a tenu une réunion samedi 7 décembre.

Le président de la CEC Mezahir Penahov a informé les membres de la Commission du décret du président de la République portant dissolution de la cinquième législature du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan et convocation des élections législatives anticipées. Il a déclaré que selon un décret du président de la République les élections législatives anticipées ont été fixées au 9 février 2020.

Ensuite, les membres de la Commission ont examiné et approuvé le calendrier électoral pour assurer la mise en œuvre systématique, cohérente et qualitative des mesures législatives relatives aux élections parlementaires, ainsi qu'à fournir une assistance méthodologique et à simplifier davantage le processus électoral.