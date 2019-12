Les experts en droit militaires azerbaïdjanais et polonais se réunissent à Bakou

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Conformément au plan de coopération conclu entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et de la Pologne, les experts en droit militaire des deux pays se sont réunis à Bakou.

Au cours de la réunion, les parties ont procédé à un échange de vues sur les questions liées à l'organisation du service juridique, l’expérience acquise en matière de législation militaire et d’activité des juristes militaires. Les discussions ont également porté sur les particularités de la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leurs familles, ainsi que d'un certain nombre d'autres questions.