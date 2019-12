Un centre des services de réparation et d’entretien d’hélicoptères fondé à Bakou

Le centre sera unique en son genre dans la région

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

Le 9 décembre, dans le territoire de l’aéroport « Zabrat » s’est tenue la cérémonie de pose de la première pierre d’un centre des services de réparation et d’entretien d’hélicoptères.

Le nouveau centre sera construit selon les décisions de la Commission intergouvernementale entre la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie pour la coopération économique dans le cadre de la mise en œuvre des projets conjoints en matière de développement de l’aviation civile et sera une entreprise unique en son genre dans la région. Le projet se réalisera en collaboration avec la société anonyme « Hélicoptères de Russie ».

Un accord pertinent a été signé par Djahanguir Asguérov, président de la société Air Azerbaïdjan, et Andreï Boguinskiy, directeur général de la société anonyme « Hélicoptères de Russie ».

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais et co-président de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-russe pour la coopération économique, Chahin Moustafayev, et le ministre russe du Développement économique et co-président de la Commission intergouvernementale russo-azerbaïdjanaise pour la coopération économique, Maxime Orechkine, l’ambassadeur de Russie en Azerbaïdjan, Mikhaïl Botcharnikov ont été présents lors de la cérémonie de pose de la première pierre du centre.