Les actuel et futur directeurs généraux du groupe BP sont en visite en Azerbaïdjan

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Les actuel et futur directeurs généraux du groupe pétrolier britannique sont en visite en Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès de la société BP Azerbaïdjan.

Le directeur général du géant britannique BP, Robert Dudley, et Bernard Looney, qui va le remplacer à la direction générale, sont venus en Azerbaïdjan pour une visite de travail. En marge de leur déplacement, ils ont eu une série de rencontres avec la direction régionale pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie et à l’intérieur de la société.

Il est à noter que le Conseil d’administration de BP a annoncé que le directeur général de la société Robert Dudley sera remplacé par l’actuel patron de l’amont, Bernard Looney, le 4 février 2020 et prendra sa retraite le 31 mars de la même année.