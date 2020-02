Visa Cashless Forum a débuté à Bakou

Bakou, 12 février, AZERTAC

Bakou accueille aujourd’hui Visa Cashless Forum, organisé par l’entreprise internationale de carte Visa, la Banque internationale d’Azerbaïdjan, l’Association azerbaïdjanaise des banques et le Centre d’analyse des réformes économiques et de communication.

Organisé pour la première fois en Azerbaïdjan, ainsi qu’au Caucase, Visa Cashless Forum a pour thème « Vers l’avenir ». Les facteurs qui créent un système de paiement moderne, leur impact sur les entreprises et les consommateurs, y compris les options de paiement innovantes, la transformation numérique, le pays intelligent, les clients modernes avec des services bancaires sensibles, l'avenir du secteur bancaire: banques traditionnelles et nouvelles, différentes façons de développer les services bancaires numériques font l’objet de discussions du Forum.

« Nous sommes très heureux d'accueillir en Azerbaïdjan le premier Forum Visa Cashless dans le Caucase. Ce forum sera une plate-forme unificatrice où nous travaillerons avec nos partenaires, partagerons nos connaissances et notre expérience, discuterons de nouvelles technologies et tendances de consommation, et identifierons les domaines importants de notre travail commun pour le développement des paiements sans numéraire et des innovations au profit de l'industrie et de l'économie nationale », a dit Cristina Doros, manager régional de Visa pour le Caucase, dans son discours au Forum.